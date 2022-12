E-Zigaretten, Heets: Es dampft in allen Gassen

Monopolisierung als Schutz vor Missbrauch

Vor allem Importe von Pouches mit übertrieben starken Inhaltsstoffen und ausländische Billig-Nachbauten von Dampfer & Co. sorgen bei der Monopolverwaltung für Sorgenfalten: „Nur die Trafikanten können garantieren, dass der Jugendschutz eingehalten wird und die Qualität der Produkte gegeben ist. Wir wollen diese Produkte nicht im Supermarkt und auch nicht an einem Verkaufsstand an der Grenze sehen“, so Geschäftsführer Hannes Hofer.