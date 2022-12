Katar lässt schon erstes WM-Stadion wieder abbauen

Das Stadion wurde - angelehnt an die Telefonvorwahl von Katar - aus 974 Schiffscontainern gebaut. Es soll so als Vorbild dienen, da es weniger Baumaterial benötigte und so schnell und angeblich kostensparender erbaut und anschließend komplett wieder abgebaut werden könne. Die Arena soll an anderer Stelle - mutmaßlich in einem anderen Land - wieder aufgebaut werden. „Der genaue Zeitplan für den vollständigen Abbau“ werde noch festgelegt, sagte der Sprecher.