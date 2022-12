Mehr Öffis für Pendler und Nachtschwärmer

Nicht nur Pendler sollen vom neuen Fahrplan profitieren sondern auch Jugendliche. Alle drei Salzburger S-Bahnen fahren am Abend öfter und zusätzlich an den Wochenende auch später. So fährt die S2 etwa ein letztes Mal um 1.34 Uhr nach Straßwalchen. Bei der S3 können Nachtschwärmer noch um 2.18 Uhr die Heimreise antreten. „Die Nacht-S-Bahn bringt die Fahrgäste sicher, schnell und umweltfreundlich nach Hause“, so Salzburg Verkehr Geschäftsführer Johannes Gfrerer.