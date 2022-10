Kein Personal: Obusse nur noch alle 15 Minuten

„Die Situation ist ein Teufelskreislauf“, sagt Gerlinde Hagler, Leiterin der Business Unit Verkehr in der Salzburg AG. Neben dem Personalmangel kommen nun auch noch viele Krankenstände durch Corona und grippale Infekte hinzu. Sogar aus der Verwaltung springen schon Fahrer ein, was auf Dauer aber nicht haltbar ist. Die Verstärkerfahrten in der Früh bleiben aber weiterhin aufrecht. Gerade in den Stoßzeiten soll es zusätzliche Verstärker geben. „Uns ist der Umstand, dass es für die Schüler, alle Pendler und alle weiteren Fahrgäste zu Einschränkungen kommt, bewusst. Wir bedauern dies zutiefst und bitten um Verständnis für diese zwingende und erforderliche Maßnahme“, so Hagler weiter. Eine kleine gute Nachricht: Es wird zu keinen Tarif-Erhöhungen kommen.