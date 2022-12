Jahrhundertealte Tradition mit vielen Wurzeln

Bald schon brennt die dritte Kerze am Adventkranz, der Weihnachtsabend ist nicht mehr weit. Doch was eigentlich eine besinnliche Zeit sein sollte, ist oftmals geprägt von Hektik. Um vielleicht doch in etwas festliche Stimmung zu kommen, empfiehlt es sich eine der Krippenausstellungen im Land zu besuchen.