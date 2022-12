Scorpio - ein weltweit einzigartiger Burgenländer

Scorpio „wohnt“ jetzt in Deutsch Jahrndorf

Der Scorpio ging an die Schwester, die das Auto schweren Herzens verkaufte. Und zwar wieder an einen Bastler, dem der Wagen kein Unbekannter war. „Millesits ist öfter damit zu mir an die Tankstelle gekommen“, erzählt der Deutsch Jahrndorfer. Schon damals habe ihn der Wagen fasziniert. Er hat den Scorpio wieder zusammengebaut. Derzeit ist der Sport-Oldie zwar im Winterschlaf, im Frühjahr soll er aber wieder angemeldet werden.