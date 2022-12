Bezirksämter öffnen wieder ohne Terminvereinbarung

Ausnahmeregelung endet

Das, was man vor der Pandemie so geschätzt hatte, feiert im neuen Jahr ein Comeback. Mit 2. Jänner 2023 werden die Amtswege von Montag bis Freitag im Zeitraum von 08:00 bis 11:30 Uhr wie früher ohne vorherige Terminvergabe möglich sein. Man kann zwischendurch also wieder ein Amt besuchen und seine Amtswege (Pass, Meldebestätigung, Parkpickerl) vor Ort erledigen.