Einkaufsfeiertag verliert offenbar an Bedeutung

Es ist eingetreten, was schon viele Händler befürchtet haben: Der 8. Dezember, auch bekannt als Weihnachtseinkaufsfeiertag, fiel nicht so opulent aus wie erhofft. Das zeichnete sich bereits am Donnerstagvormittag in den großen Einkaufszentren in Kärnten ab. Viele Händler hofften da noch auf einen starken Nachmittag. Doch die Kaufleute wurden neuerlich enttäuscht. „Schauen Sie sich doch um. Der Glanz vom einkaufsstarken 8. Dezember ist leider weg“, meinte ein Passant beim „Krone“-Lokalaugenschein in der Klagenfurter Innenstadt.