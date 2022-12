NATO rechnet mit russischer Offensive im Frühjahr

Das Verteidigungsbündnis NATO rechnet mit einer russischen Offensive in der Ukraine im Frühjahr. „Russland versucht, diesen Krieg zumindest für kurze Zeit einzufrieren (...), um dann im Frühjahr eine größere Offensive zu starten“, sagte Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch bei einer Veranstaltung der „Financial Times“ in Brüssel.