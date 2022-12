Sollen die Geschäfte am 8.12. geöffnet haben?

Mariä Empfängnis ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag und damit hätte auch der Handel ursprünglich geschlossen. Seit einigen Jahren haben an diesem Tag die meisten Filialen geöffnet, um einen weiteren Shoppingtag vor Weihnachten anzubieten. Dieses Jahr hält REWE jedoch die Billa, Billa-Plus und Penny-Märkte am 8.12. geschlossen. Wie steht die „Krone“-Community zu offene Geschäfte am Feiertag? Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!