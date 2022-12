Land bestätigt Wortlaut umstrittener Befragung

„Das populistische Kartenhaus bricht in sich zusammen“, freuen sich die Sozialdemokraten in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, über einen Brief aus dem St. Pöltner Landhaus. Darin wird nämlich ihre Formulierung einer Volksbefragung zur Reduktion eines Megawohnbaus auf dem Areal der ehemaligen Glasfabrik bestätigt. Die SPÖ kann damit am 15. Jänner bedenkenlos ihre ohnehin bereits mit den Stimmen der Neos abgesegnete Version verwenden, die eine Zustimmung zu einer Drittellösung - die zu gleichen Teilen Flächen für Wohnen, Infrastruktur und Grünland garantieren soll - abfragt.