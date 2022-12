Drama um Koma-Patientin: Kleine Tochter gestorben

Regelrechte Spendenflut

Während sich die Mediziner in Italien um die kleine Caterina kümmerten, fiel die 39-jährige Cristina ins Koma. Dank einer Spendenflut (unterstützt von Prominenten wie den Italo-Popstars Gianna Nannini oder Jovanotti) konnte die Italienerin in Folge nach Österreich überstellt werden. In eine Spezialklinik in Hochzirl in Tirol - wo die Jungmutter im Zuge der Reha nach elf Monaten aus dem Koma erwachte.