Was in Zukunft alles in den Gelben Sack gehört

Vereinheitlichung beim Sammeln ab 1. Jänner

Da es in Kärnten bis dato aber teils starke regionale Unterschiede gibt, was in den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne gehört, wurde nun beim Bund um eine Vereinheitlichung gekämpft – und das mit Erfolg. Ab 1. Jänner 2023 werden sämtliche Leichtverpackungen wie Plastikflaschen, Getränkekartons, Chips-Sackerl oder Joghurtbecher gemeinsam mit Metallverpackungen wie Tierfutterdosen oder Kronkorken in den gelben Behältnissen gesammelt.