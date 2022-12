Hartlauer-Werbung für Gratisbrillen irreführend

Hinweise in kaum leserlicher Schrift in Fußnote

Gegenüber dem in der Werbung prominent und blickfangartig hervorgehobenen Preis der Brille von 0,- Euro trat der Hinweis auf die durch die Brillenversicherung entstehenden Kosten in den Hintergrund. So war etwa die Einblendung in dem auf zahlreichen TV-Kanälen geschalteten Werbespot nur wenige Sekunden sichtbar und der Hinweis in der Printwerbung fand sich in kaum leserlicher Schrift in der Fußnote. Damit wurde über die Attraktivität des „Gratisangebots“ getäuscht, befand der VKI und klagte. Hartlauer gab sich einsichtig.