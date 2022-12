Neue Aufgabe für Ex-Formel-1-Pilot Romain Grosjean

Feuerunfall in Bahrain

Mit einem schrecklichen Feuerunfall in Bahrain hatte Grosjean Ende November 2020 die Motorsport-Welt in Schockstarre versetzt. Der damalige Haas-Pilot war kurz nach dem Start in eine Leitschiene gekracht, sein Auto zerbrach dabei und ging in Flammen auf. 26 Sekunden verbrachte er im Feuer.