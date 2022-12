Nach Wasserschaden: Versicherung auf Tauchstation

Den nassen Fleck an der Wand haben Andreas S. und seine Frau Anfang September in der gemeinsamen Mietwohnung entdeckt. Zwischen Bad und WC. Und das an einem Freitag. „Wir konnten bei der Genossenschaft niemanden mehr erreichen und Notfallnummern hängen leider nicht im Stiegenhaus aus“, schildert Herr S.