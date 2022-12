Registrierpflicht für die nicht „braven“ Krampusse

Längst sind die Zeiten vorbei, in denen noch ausschließlich am 5. Dezember die Krampusse aus ihren Höllen kamen und den einen oder anderen vermeintlichen Bösewicht auf offener Straße nachjagten. Nicht fehlen durfte natürlich, dass die schon hart darauf wartenden jungen Mädchen von den damals noch gern mit schwarzer Farbe maskierten Gestalten angemalt wurden. Motto der Gören: Je verschmierter im Gesicht, umso cooler. Je später der Abend, um so mehr wechselte die Szenerie, zog es die finsteren Gestalten dann mehr und mehr in die Gasthäuser und Bars, wo sie den aufgrund ihres Umherlaufens erlittenen Flüssigkeitsverlust zu kompensieren versuchten.