Neuer Untersuchungsbericht: 40 Opfer betroffen

Mehrere Zeugenaussagen

Der APA liegt eine fundierte Zeugenaussage vor, demzufolge soll der übergriffige Sportlehrer in den Schuljahren 2011/2012 bis 2014/2015 - möglicherweise im Rahmen eines Kooperationsprojekts - an der Volksschule Turnen unterrichtet haben. Und ein Bekannter des Lehrers - bis 2016 selbst Vertragslehrer an einer anderen Mittelschule in Wien-Brigittenau, wo er in Missbrauchsverdacht geriet und in weiterer Folge aus dem Schuldienst ausschied - heuerte bereits 2017 als Trainer an der Volksschule an, wo er an Freitagnachmittagen eine Basketball-Gruppe „alleine betreute“, wie im Bericht der Untersuchungskommission vermerkt wird.