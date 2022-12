„Kohle angezündet, weil Heizung kaputt ist“

Nur ganz knapp über null Grad zeigt das Thermometer am Sonntag beim „Krone“-Lokalaugenschein in der Alszeile an. Immerhin um ein bis zwei Grad mehr als noch am Samstagabend. Kalt wurde es an jenem Abend nämlich nicht nur draußen, sondern auch in den Räumlichkeiten einer achtköpfigen irakischen Großfamilie, die seit etwa zwei Jahren in einer Wohnung in Hernals lebt.