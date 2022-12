„Krone“-Zusteller: „Ich muss nicht, aber ich will“

Glücklich, wenn eine Arbeit getan ist

In etwa drei Stunden sind alle 86 „stillen Verkäufer“ aufgestellt, mit Zeitungen bestückt und somit die morgendliche Sonntagsarbeit getan, ehe es um 17 Uhr wieder ans Einsammeln geht. „Reich bin ich nicht“, witzelt Ibrahim Dogan. „Aber ich fühle mich gut, wenn ich etwas schaffe. Das macht mich glücklich.“ Deshalb komme es für ihn auch nicht in Frage, sich in der Rente auf die faule Haut zu legen, sagt der drahtige Mann, der mit dieser „neumodischen Work-Life-Balance“ nichts anzufangen weiß. Erst recht nicht, seit er geschieden ist und die Kinder aus dem Haus sind. Eine Vision hat er trotzdem: „Mit dem Geld als Zeitungsausfahrer möchte ich mir in der Pension eine Immobilie in der Türkei kaufen und dort mehr Zeit verbringen.“