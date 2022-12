Asien auf dem eigenen Kontinent so stark wie nie

Bei der zweiten WM-Austragung in Asien ist der asiatische Fußballverband erstmals in der Geschichte mit drei Nationalmannschaften im Achtelfinale vertreten. Das sind so viele wie bei den vergangenen vier Turnieren insgesamt. In Katar stehen Japan, Südkorea und Australien in der Runde der besten 16. Stark präsentiert sich bisher auch Afrika, schafften doch mit Senegal und Marokko erst zum zweiten Mal nach 2014 zwei afrikanische Mannschaften den Einzug in die K.-o.-Runde.