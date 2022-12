Torjäger Paukner soll Abstiegssorgen verbannen!

„Wir sind sehr glücklich, dass das jetzt geklappt hat. Ich bin mit ihm schon seit fast zwei Monaten in Kontakt“, freut sich Günter Gabriel, Sportlicher Leiter des NSC. Bei den finanziell in Nöten geratenen Bruckern - die bekanntlich per sofort den Spielbetrieb einstellen - war der 31-Jährige nicht mehr glücklich, traf heuer dennoch siebenmal. Letzte Saison netzte er aber nach Belieben, holte sich mit 24 Volltreffern auch die Torjägerkrone der Ostliga. In Niederösterreich verdiente er überdurchschnittlich gut, wie kann sich Neusiedl das überhaupt leisten? „Ich habe ihm einen Job besorgt. Somit wird er bei uns nicht mehr bekommen, als alle anderen. Das war auch von vornherein klar “, schiebt Gabriel Spekulationen einen Riegel vor.

Der Routinier wird also quasi zum „Schnäppchen“. „Matus passt einfach perfekt in unser Gehaltsgefüge!“ Gleiches gilt für Karim Sallam, der von Liga-Konkurrent Mauerwerk kommt. „Ein echter Spielmacher, mit seiner Kreativität wird er unsere Offensive beleben“, weiß Coach Stefan Rapp.„In den Fokus spielen“In jedem Fall kommt gehörig Qualität dazu. Und mit den zwei neuen Kickern dürfte man sich wohl auch vorzeitig der Abstiegssorgen entledigt haben. Indessen wird Francis Enguelle den Verein verlassen, drei weitere sollen noch folgen.