Hunde begannen Rangelei: Herrchen verletzt

Der 27-Jährige war mit seinen beiden Terriermischlingen in Suetschach in der Gemeinde Feistritz im Rosental unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund hinzukam. Zwischen den Vierbeinern kam es zu einer Rangelei, bei der der Mann in den Unterschenkel gebissen wurde. Der 27-Jährige wurde mit einem Privatauto ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt gebracht.