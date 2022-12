Neues Tour de France Ziel, Mehr Geld gegen Doping

Nach Angaben der Veranstalter wird die letzte Etappe der Tour de France als Einzelzeitfahren ausgetragen. Das war zuletzt 1989 der Fall, als der US-Amerikaner Greg LeMond in einem dramatischen Finale den Franzosen Laurent Fignon noch abfing. Eine Feier-Etappe, wie zuletzt üblich, ist am letzten Teilstück also nicht zu erwarten. Tour-Start ist am 29. Juni in Florenz und damit erstmals in Italien.