Niederlande gegen die USA ab 16 Uhr LIVE

Das US-Team kommt mit viel Selbstvertrauen ins Khalifa International Stadium. In der Gruppenphase blieben die „Stars and Stripes“ mit Remis gegen die favorisierten Engländer (0:0) und gegen Wales (1:1) sowie einem Sieg gegen den Iran (1:0) ungeschlagen. Man werde in dem Stadion keine Minderwertigkeitskomplexe haben, sagte US-Coach Gregg Berhalter, der den niederländischen Fußball gut kennt. Zwischen 1996 und 2000 spielte der 49-Jährige bei drei verschiedenen Vereinen der niederländischen Eredivisie. „Es ist eine großartige Gelegenheit, aber es ist nichts, bei dem wir denken, es ist eine Ehre dabei zu sein“, betonte Berhalter. „Wir verdienen es, in dieser Position zu sein. Und wir wollen weiterkommen.“ Der Trainer fügte hinzu: „Von nun an kann alles passieren. Wir müssen nur ein Spiel nach dem anderen absolvieren. Es gibt keine Notwendigkeit vorherzusagen, wie weit dieses Team kommen kann.“