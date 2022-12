Die Bahnhofstraße in Klagenfurt wird zukunftsfit

Großbaustelle in der Bahnhofstraße

Was soll die Bahnhofstraße in Zukunft können? Darüber wird seit Monaten diskutiert. „Auch mit den lokalen Geschäftsleuten gibt’s endlich Gespräche. Alle sollen ihre Ideen aussprechen“, kündigt Bürgermeister Christian Scheider (TK) an. Konzepte für Verkehrsprojekte in der Innenstadt gibt es einige. „Mehrere kurze Einbahnstraßen könnten verordnet werden, damit die erwünschte Verkehrsberuhigung eintritt“, sagt Stadtrat Max Habenicht (VP).