Klagenfurter Bahnhofstraße wird Begegnungszone

Riesige Begegnungszone

Mehr Geschäfte, mehr Sitzmöglichkeiten und eine Aktivierung des Raums für Radfahrer und Fußgänger sollen umgesetzt werden. „Wir lösen das in mehreren Modulen“, meint Bürgermeister Christian Scheider. „Die Begegnungszone soll bis zum Spar-Geschäft in der Bahnhofsstraße ausgebaut werden. Das passiert aber erst im nächsten Jahr.“ Vorerst seien die Planer am Werk.