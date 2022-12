Diane Kruger: „Wollte lange keine Kinder haben“

Mit Ende 30 habe sie begonnen, über Kinder nachzudenken, erklärte Kruger. Ihre Beziehung habe sich zu dieser Zeit aber nicht an einem Punkt befunden, an dem sich das Kinderkriegen angeboten hätte. „Daher hatte ich ein bisschen die Hoffnung aufgegeben und gedacht, es sei zu spät. Und das war okay für mich.“