Er kommt mit Charme und Hüftschwung nach Linz

„Krone“: Das ist jetzt schon die sechste Abschiedstournee. Warum fällt der Abschied so schwer?

Peter Kraus: Wenn einem in der Pandemiezeit so fad ist, dass man eine neue Swingplatte aufnimmt, dann muss man auch wieder damit raus zu den Leuten. So auch am 1. März hierher nach Linz.