Seine Trafik ist eine der Lotto-Könige!

Wolfgang Rauter-Rauter leitet die älteste Trafik in Kärnten - den Tabakwarenladen Rauter in der St. Veiter Straße in Klagenfurt. Es ist ein Familienbetrieb, den es bereits seit über 80 Jahren gibt. „1975 bin ich in die Fußstapfen meines Papas getreten“, zeigt sich der 68-Jährige motiviert. In dieser langen Zeit hat er schon einiges miterlebt. „Ich hatte schon zwei Überfälle, die haben wir aber Gott sei Dank verhindern können. Die Männer waren schnell wieder weg, als sie mich sahen“, erzählt der Klagenfurter gelassen.