Emotionaler Jubel nach „unglaublichem Treffer“

Dann ging Rashford auf die Knie, deutete mit beiden Zeigefingern gen Himmel. Der Grund: Vor wenigen Tagen war ein Freund von ihm an Krebs gestorben.„Ich habe für ihn getroffen, er war ein großer Unterstützer und Freund von mir“, so Rashford, der mit seiner Leistung zufrieden war. „Für solche Momente spielst du Fußball. Heute bin ich richtig happy. Ich bin auf jeden Fall so ehrgeizig, dass ich noch mehr will.“