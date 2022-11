„... Dann wird es sein letzter Tag gewesen sein“

Jeder gegen Jeden

Worte, mit denen der Manchester-City-Star nicht gerade große Freude bei seinen Mitspielern hervorrufen konnte. „Ich nehme an, dass wir schlecht im Sturm spielen, weil wir vorne auch zu alt sind“, soll etwa Verteidiger Jan Vertonghen in Richtung des Offensivspielers gekontert haben. Was wiederum Hazard nicht geschmeckt haben soll. Immerhin habe Belgien nicht gerade die drei schnellsten Verteidiger der Welt, so die Ansicht des 31-Jährigen.