Ärzte operierten Inder 187 Münzen aus dem Magen

Eine unglaubliche Entdeckung machten am Wochenende Ärzte in Indien: Im Magen eines 59-jährigen Mannes, der wegen starker Bauchschmerzen von Angehörigen in ein Spital in Bagalkot, im Bundesstaat Karnataka, gebracht worden war, entdeckten sie nicht weniger als 187 Münzen, die am Sonntag in einer zweistündigen Operation entfernt wurden.