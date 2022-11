Post will Zahl der SB-Stationen verdoppeln

Der Paketboom, ausgelöst durch Online-Einkäufe, prägt weiter die Strategie von Post-Chef Georg Pölzl. Seit 2019 haben die Umsätze in diesem Bereich um 44 Prozent zugelegt. Stark investiert wurde in Verteilzentren und Sortieranlagen. Denn gerade in der Vorweihnachtszeit werden bis zu 1,2 Millionen Pakete täglich ausgeliefert.