Serbien registrierte heuer 109.000 Migranten

In Serbien sind heuer 109.000 Migranten registriert worden. Sie seien in 15 Aufnahmezentren gebracht worden, teilte die Leiterin des Regierungskommissariats für Migranten und Flüchtlinge, Nataša Stanisavljević, am Dienstag mit. In den Zentren befinden sich derzeit rund 4800 Migranten, außerhalb davon „mehr als 1000“. Rados Djurović vom nicht-staatlichen Zentrum für Asylhilfe schätzt die Zahl aber wesentlich höher ein. Alleine an der Grenze zu Ungarn seien es etwa 2500.