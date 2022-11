Was hinter Fernandos Verletzung steckt

„Rakete“ Fernando wird dabei weiterhin fehlen. Der Brasilianer, der im Frühjahr für rund sechs Millionen Euro von Shakhtar Donetsk verpflichtet wurde und sich in den ersten Wochen dieser Saison als echter Unterschiedsspieler entpuppte, fehlt weiterhin verletzt und war zuletzt in seiner Heimat, um dort den Kopf frei zu bekommen. „Es ist so, dass er noch länger ausfallen wird als ursprünglich geplant. Er laboriert an einer sehr hartnäckigen Verletzung“, erklärte Cheftrainer Matthias Jaissle vor zwei Wochen.