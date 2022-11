„Wir haben den zweitbesten Job der Welt“

Es für Sie beide eine mentale Challenge. Viele Spieler sprechen mit Mentalcoaches. Nehmen Sie auch einen in Anspruch oder haben Sie jemanden in ihrem Umfeld, mit dem Sie über Probleme reden?

MM: Früher gab es da ein Vorurteil. Wenn du einen Mentalcoach in Anspruch nimmst, dann ist etwas nicht in Ordnung mit dir. Für mich ist es vielmehr der nächste Schritt in der Entwicklung des Sports. Wie die Videoanalyse oder das Krafttraining. Wir haben einen Sportpsychologen in unserem Team, den die Spieler, auch individuell, in Anspruch nehmen können. Ich persönlich lese gerne, ich habe ein paar Bücher, auf die ich mich berufe. Die bringen mich weiter. Ich habe einen Mentalcoach, den ich persönlich in Anspruch nehme und auch einen Kollegen, der in diesem Feld sehr gut ausgebildet ist. Ich kann genügend Dinge in diesem Bereich in Anspruch nehmen. Wie erwähnt, steht viel auf dem Spiel. Wir müssen selbst mit allem fertig werden und dann vor das Team treten. Und wenn du dann emotional nicht auf Schiene bist, kannst du nicht so effektiv arbeiten. Ich glaube wirklich daran und versuche alles, um diese mentale Kurve zu kratzen.

MJ: Ich habe ein gutes Umfeld, einen engen Kreis an Leuten, mit denen ich arbeite. Das sind Freunde und Kollegen, mit denen ich gute Gespräche führe und auch meine Gedanken teile. Das ist wichtig, um neue Impulse zu bekommen, um über den Tellerrand zu blicken. Das ist sehr wichtig. Eine Kompetenz, die du als Trainer brauchst, ist die Selbst-Reflexion. Damit du daran denkst: „Was braucht es jetzt, was braucht das Team, der Spieler?“. Um auch die Energie zu haben, die die Spieler benötigen. Wir haben auch manchmal schlechte Tage. Dennoch muss man diese Energie beschwören und dann vors Team treten, die Präsentation und die Analyse machen, um zu zeigen, was nötig ist. Ich stimme zu, dass der mentale Aspekt in der Zukunft noch wichtiger sein wird. In den anderen Bereichen sind wir schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Da geht nach oben nicht mehr viel, aber im mentalen Teil gibt es fast kein Limit. Wir haben auch einen Sportpsychologen, den die Spieler nutzen können. Sie haben diese Option, es ist aber nicht verpflichtend.