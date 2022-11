Seiwald: Das hat mich am meisten geärgert

Ob in der Bundesliga, im Cup oder in der Champions League - die „Arbeitsbiene“ der Bullen verrichtete ihren Job stets verlässlich und lieferte konstant gute Leistungen. An Seiwald gibt es in der Mittelfeldraute von Trainer Matthias Jaissle nichts zu rütteln. Ob auf der Sechs oder Acht - Seiwald ist in wichtigen Spielen gesetzt. Daher absolvierte er auch alle sechs Spiele in der Champions League, die nicht umsonst den Titel „Königsklasse“ trägt.