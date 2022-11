Alter Bridge: Seelenschmerz in Hard-Rock-Hymnen

Familienschatten

Songs wie „Mr. Ed“, „Think It Over“ oder „You’re To Blame“ pendeln zwischen Melo-Rock, Hard Rock und Alternative Metal, sind aber in Komposition und Arrangements eher medioker geraten. Slash-Gitarrist Frank Sidoris führt Mammoth WVH am Stromruder kundig an und Wolfgang brilliert an Keyboard, Gitarre und Gesang, aber so richtig will der Funke nicht übergreifen. Den Songs fehlt es nicht nur an Ecken und Kanten, sondern auch an einer eigenen Note. Natürlich ist es gerade mit dem vielleicht breitesten und dunkelsten Schatten der Hard-Rock-Geschichte nicht leicht, sich zu emanzipieren, aber um irgendwann einmal Support-Slots von Alter Bridge und - nächstes Jahr - Metallica einzustreifen, ohne von der familiären Protektion zu leben, muss musikalisch noch deutlich mehr kommen. Das Potenzial ist zweifellos vorhanden, aber am zweiten Album sollte es der liebe Wolfgang dann auch umsetzen können.