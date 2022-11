Bevölkerung verbrauchte im Oktober weniger Strom

Höhere Anforderungen an Netz

Bereits jetzt müsste die APG regelmäßig eingreifen, um Engpässe im Stromnetz zu vermeiden. Konkret greifen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei hohen Leitungsbelastungen in thermische und hydraulische Kraftwerke ein. „Alleine im Oktober waren derartige Eingriffe an 13 Tagen notwendig“, sagte Christiner. Zu Monatsende betrugen die Kosten durch diese Maßnahmen für Kundinnen und Kunden rund 81 Millionen Euro.