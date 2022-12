Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die entzückenden Meerschweinchen-Buben Willy und Wonka (etwa zwei Monate) wurden herzlos in einer Schachtel am Müllplatz ausgesetzt. Zum Glück wurden die beiden Brüder rechtzeitig gefunden und in Sicherheit gebracht. Nun freuen sich Willy und Wonka auf ein tolles, gemeinsames Zuhause! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at