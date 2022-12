Tierecke und Fressnapf: Christkind für „Notfelle“

Hildegard S. liebt ihren Hund „Mausi“. Wie schwer es ihr fällt, ihre Notsituation zu beschreiben, zeigt sich in jedem Satz ihres Briefes an die „Krone“-Tierecke. An der zittrigen Handschrift erkennt man, dass die Frau älter ist. Ihr Rauhaardackel „Mausi“ begleitet sie seit 13 Jahren.