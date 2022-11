Wer in Niederösterreich auf der Strecke bleibt

Schienenersatzverkehr „ist schlicht unmöglich“

An kurzfristige Alternativen wie einen Schienenersatzverkehr auf der Straße will man beim Verkehrsverbund Ostregion aber nicht einmal denken. „Das können wir in der Größenordnung einfach nicht stemmen“, heißt es. Lichtblick: Für den Großteil der Schüler ist der Weg in die Klassen gesichert, da machen sich die Busse bezahlt. Wer aus dem Umland aber nach St. Pölten, Wiener Neustadt oder Amstetten zum Unterricht muss, ist oft auf die Bahn angewiesen und daher heute notgedrungen zum Stangeln verdonnert.