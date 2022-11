Noch zu wenig Schnee! Heimweltcup wird verschoben

Keine guten Nachrichten für Luca Hämmerle (o.) und Co. nach der gestrigen FIS-Schneekontrolle am Hochjoch: Die für 8. und 9. Dezember angesetzten Weltcuprennen der Snowboardcrosser finden mangels Schnee nicht wie geplant statt. In der Silvretta Montafon hofft man aber darauf, die Rennen noch vor Weihnachten nachtragen zu können. Vorgesehen ist, dass der Weltcuptross am 19. und 20. Dezember auf der Seebliga gastiert - falls bis dahin genug Schnee vorhanden ist.