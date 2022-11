Ammoniak-Austritt: 14 Verletzte in Bäckerei

Von dem Unternehmen heißt es in einer offiziellen Stellnungnahme: „Es kam zu einem Zwischenfall in der Welser Resch&Frisch-Produktionsstätte. Dabei ist Ammoniak im Bereich der Kühlanlage ausgetreten. Die Resch&Frisch-Geschäftsführung und -Produktionsleitung haben sofort reagiert und das Büro sowie die Produktionsstätte evakuiert. Die betroffenen Mitarbeiter wurden präventiv ins Krankenhaus gebracht, Verletzte gibt es keine. An der Behebung des Schadens wurde umgehend gearbeitet.“