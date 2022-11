Ein holpriger Start in die Skisaison

Bereits fünf Wochen sind seit dem Weltcupauftakt vergangen. Der Start in die diesjährige Rennsaison war etwas - wie soll man es am besten beschreiben - holprig. Das ÖSV-Herren-Team kämpfte vor Sölden mit Verletzungspech und bezog nach durchwachsener Performance medial Prügel. Einigen Veranstaltern machte anschließend das Wetter einen Strich durch die Rechnung, was dazu führte, dass die Damen erst vergangenes Wochenende in Levi in die Saison starten konnten. Dort waren es neben den Top-Athletinnen auch einige Newcomer, die die ÖSV-Läuferinnen ordentlich forderten. Vor den Rennen meinte Cheftrainer Thomas Trinker noch, man werde um den Sieg mitfahren. Der Euphorie folgte allerdings Ernüchterung. Beim Interview im Zielraum sprach er dann von inakzeptablen Leistungen. Eine nicht ganz vorteilhafte Wortwahl, wie ich finde. Akzeptanz wäre doch eigentlich die Grundlage für konstruktives Weiterarbeiten, oder?