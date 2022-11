„Neuer Schal“ für Orban von slowakischem „Freund“

Die vier Regierungschefs der Visegrad-Gruppe (V4) - Ungarn, Slowakei, Polen und Tschechien - trafen sich am Donnerstag in der ostslowakischen Regionalhauptstadt Kosice. Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen waren das Hauptthema. Mit Ausnahme Tschechiens, das derzeit den EU-Vorsitz führt, grenzen die Länder der V4-Gruppe an die von Russland angegriffene Ukraine. Im Unterschied zu Ungarn gehören die drei slawischen V4-Länder zu den entschlossensten politischen und militärischen Unterstützern der Ukraine.