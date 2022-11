Kamerun-Teamchef gratuliert Schweizer „Bruder“

Nur weil man in verschiedenen Teams tätig sei, bedeute das nicht, dass er nicht mehr sein Bruder sei. „Ich freue mich für ihn und bin stolz auf ihn. Er spielt für das Schweizer Nationalteam. Sicher hätte ich ihn lieber in meinem Team, aber so ist der Weg im Leben“, sagte Song. Embolo wurde in Kameruns Hauptstadt Yaounde geboren. Im Alter von fünf Jahren zog der Stürmer mit seiner Mutter nach Frankreich, bevor er später in die Schweiz übersiedelte. 2014 bekam er die Staatsbürgerschaft, 2015 gab er sein Debüt für die Nati, für die er in seinem 60. Länderspiel sein zwölftes Tor erzielte.