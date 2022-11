Hauptstadtball 2023: Hürdenlauf im Dreivierteltakt

Es darf wieder getanzt werden: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause heißt es am 14. Jänner in St. Pölten wieder „Alles Walzer“ - und es soll noch mehr Vergnügen bei unveränderten Eintrittspreisen geboten werden. Neben bewährten Highlights erwartet die „ausgehungerten“ Ballbesucher beim Hauptstadtball am zweiten Samstag des neuen Jahres im VAZ in St. Pölten auch viel Neues.