Kollision mit Lkw: Lenkerin aus Wrack geschnitten

Fataler Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Kitzbühel in Tirol: Das Auto einer 41-jährigen Kroatin wurde von einem Lastwagen erfasst und gegen eine Hecke geschleudert. Die Pkw-Lenkerin wurde dabei im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt erhebliche Verletzungen.